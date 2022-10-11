Son dakika haber | AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekti - Son Dakika
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Son dakika haber | AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekti

11.10.2022 16:22

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekti AK Parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı, Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekti.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekti

ANKARA - AK Parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı, Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekti.

Yağcı, TBMM'de Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekmek için 11 Ekim tarihinde dünyaya gelen kız çocuklarıyla basın toplantısı düzenledi. Yağcı, yaptığı konuşmada kız çocuklarının eğitimle ne kadar çok buluşursa sorunların o kadar azalacağını söyleyerek, okumayan, eğitim almayan kız çocukları kayıp olduğunu ifade etti. Yağcı, üzerinde '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' yazılı pastayı kız çocukları ile birlikte kesti.

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AKP'li Yağcı, Kız Çocuklarıyla TBMM'de Pasta Kesti AKP'li Yağcı, Kız Çocuklarıyla TBMM'de Pasta Kesti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Son dakika haber | AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekti - Son Dakika

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