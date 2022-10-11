Son dakika haber | AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekti

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekti

ANKARA - AK Parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı, Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekti.

Yağcı, TBMM'de Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekmek için 11 Ekim tarihinde dünyaya gelen kız çocuklarıyla basın toplantısı düzenledi. Yağcı, yaptığı konuşmada kız çocuklarının eğitimle ne kadar çok buluşursa sorunların o kadar azalacağını söyleyerek, okumayan, eğitim almayan kız çocukları kayıp olduğunu ifade etti. Yağcı, üzerinde '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' yazılı pastayı kız çocukları ile birlikte kesti.