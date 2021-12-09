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Son dakika haber | AK Parti'li Aydemir: "İçişleri Bakanı ile olan dertleri ne? Terörü yok etmemiz" - Son Dakika

Son dakika haber | AK Parti'li Aydemir: "İçişleri Bakanı ile olan dertleri ne? Terörü yok etmemiz"

09.12.2021 17:01
Son dakika haber | AK Parti'li Aydemir: "İçişleri Bakanı ile olan dertleri ne? Terörü yok etmemiz"

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, terörle mücadelede zirve noktaya ulaştığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üzerine gidildiğini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, terörle mücadelede zirve noktaya ulaştığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üzerine gidildiğini söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Onların aileleri de hepimiz de 'vatan sağ olsun' diyoruz. Ancak biz bu duyguları taşırken vatana ihanetle iştigal edenler maalesef gözümüzün önünde cirit atıyorlar. Yazık ki bunlara destek olanlar var ve bunlar sözüm ona bu milleti temsil ettiklerini ifade ediyorlar." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda dün İçişleri Bakanlığının 2022 bütçesinin görüşüldüğünü anımsatan Aydemir, "Vicdansızca, imansızca, insafsızca bakanımıza doğru taarruzda bulundular. İçişleri Bakanı ile olan dertleri ne? Terörü yok etmemiz. Mücadeleleri ondan. Üzülüyoruz ki onların o rahatsızlıklarına destek verenler var. Atatürk'ü öne koyup onun arkasında vatan hainliği yapanlara destek olanlar var." ifadelerini kullandı.

Milletin İçişleri Bakanı Soylu'yu yüreğine kazıdığını söyleyen Aydemir, "Terörle mücadelede zirve noktaya ulaştığı için İçişleri Bakanının üstüne gidiyorlar." görüşünü dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "çakallık" ifadesine tepki gösteren Aydemir, "Genel Başkanı el hareketiyle bütün Türkiye'yi utandırırsa, Grup Başkanvekili de bunu söyler. Terbiyesizlik almış başını gidiyor." ifadesini kullandı.

İbrahim Aydemir, Süleyman Soylu, Milletvekili, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | AK Parti'li Aydemir: 'İçişleri Bakanı ile olan dertleri ne? Terörü yok etmemiz' - Son Dakika


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