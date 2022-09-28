Son dakika haber... AK Parti'li Çelik: Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi siyasi sahtekarlıktır - Son Dakika
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Son dakika haber... AK Parti'li Çelik: Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi siyasi sahtekarlıktır

28.09.2022 12:12
Son dakika haber... AK Parti'li Çelik: Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi siyasi sahtekarlıktır

Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör eylemleri karşısında 'her türlü şiddete karşıyız' diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir. Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır. Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır. Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır. Demokratik söylemlerin, terörü mazur göstermek için kullanılması demokrasi düşmanı bir tutumdur" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Ömer Çelik, AK Parti, Siyaset, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber... AK Parti'li Çelik: Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi siyasi sahtekarlıktır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... AK Parti'li Çelik: Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi siyasi sahtekarlıktır - Son Dakika
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