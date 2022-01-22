Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yaşar'a ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Kenan Yaşar'a ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Kenan Yaşar'a ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan TBMM Kararı'nda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 146'ncı maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca bildirilen 3 aday içerisinden Kenan Yaşar, Genel Kurulun 19.02.2022 tarihli 48'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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