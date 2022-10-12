Son dakika haber: Başkan Demirtaş'tan işçi maaşlarına yüzde 30 enflasyon farkı zammı - Son Dakika
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Son dakika haber: Başkan Demirtaş'tan işçi maaşlarına yüzde 30 enflasyon farkı zammı

12.10.2022 12:09
Son dakika haber: Başkan Demirtaş'tan işçi maaşlarına yüzde 30 enflasyon farkı zammı

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, belediyede çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 30 enflasyon farkı zammı yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, belediyede çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 30 enflasyon farkı zammı yaptı.

Gülüç Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında daimi işçilerin ilave zam anlaşması bu gün imzalandı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş işçilerin maaşlarına ilave yüzde 30 zam yaptıklarını belirterek güle güle harcamalarını diledi. Demirtaş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Biz büyük bir aileyiz. Ücret artışları bir yana, çalışanların huzur ve mutluluğunu, çalışma barışı ve istikrarını önemsiyorum. 8,5 yıl oldu göreve başlayalı. Birlikte bu belde için güzel şeyler ürettik ve her defasında şunu söyledim "Bizler emanetçiyiz Belediyenin gerçek sahipleri sizlersiniz" yani çalışanları emekçileri. Doğumdan ölüme her noktada biz varız. Yurttaşın en kolay ulaştığı yurttaşın en kolay eleştirdiği yurttaşın en çok hizmet beklediği ve yurttaşın en çok umut bağladığı kurum biziz. İnanın sokakta yurttaşın her çözüm beklediği ne sorun varsa muhatabı mutlak surette Belediye. 8,5 yıldır bu görevi yapıyorum. Bizim yüzümüzün gülmesinin bir tek nedeni var ise bizi Gülüç halkının 2. kez teveccühü ile bu göreve layık görmesidir. Bizler fikir üretiriz proje üretiriz koşarız koştururuz ama bizim yüzümüzü güldüren sizlersiniz. Aldıkları zam analarının ak sütü gibi helal olsun. İşçilerimiz aileleri ile birlikte güle güle harcasınlar." Dedi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Belediye İş Sendikası, Zonguldak, Ereğli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber: Başkan Demirtaş'tan işçi maaşlarına yüzde 30 enflasyon farkı zammı - Son Dakika

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