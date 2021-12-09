Son dakika haber: Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

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Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasını yalanladı

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!