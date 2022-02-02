Son dakika haber! İletişim Başkanı Altun: "Terörü kaynağında kurutma stratejimiz sınır güvenliğimize büyük katkılar sunmuştur" - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun : "Terörü kaynağında kurutma stratejimiz sınır güvenliğimize büyük katkılar sunmuştur" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörü kaynağında kurutma stratejimiz, sınır güvenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize büyük katkılar sunmuştur. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği bu strateji küresel barışa da hizmet etmektedir. Uluslararası camia bu stratejimize daha fazla destek vermelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA