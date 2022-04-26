Son dakika haber! Rusya Harkov'u vurdu: 3 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Rusya Harkov'u vurdu: 3 ölü, 7 yaralı

26.04.2022 14:03
Son dakika haber! Rusya Harkov'u vurdu: 3 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberine göre Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil ise yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil ise yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'da sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus askerleri son olarak Ukrayna'nın Harkov kentine yeniden saldırı gerçekleştirdi. Bombardıman altında kalan kentteki saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil ise yaralandı.

Saldırıların ardından konuya ilişkin açıklama yapan Harkov Valisi Oleg Sinegunov, "İşgalciler yeniden Harkov'un sivil yerleşim alanlarını vuruyor. Saldırılar sonucunda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşların arasında çocuk yok ancak 2'sinin durumu kritik. Bilgiler güncelleniyor. Sağlık ekipleri olay yerinde çalışıyor. Şehir sakinlerinden dikkatli olmalarını ve sığınaklarda kalmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KİEV

YORUMLAR
500
Rusya: Ukrayna'nın 141 uçak, 110 helikopter ve 2 bin 576 tank ve zırhlısını vurduk Rusya: Ukrayna'nın 141 uçak, 110 helikopter ve 2 bin 576 tank ve zırhlısını vurduk Son dakika: İngiltere Savunma Bakanı Wallace: '15 bin Rus askeri öldürüldü' Son dakika: İngiltere Savunma Bakanı Wallace: '15 bin Rus askeri öldürüldü'

Ukrayna, Rusya, Ölü, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Rusya Harkov'u vurdu: 3 ölü, 7 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Songül Karlı dolandırıcı olduğunu iddia ettiği eski eşiyle mahkemede karşı karşıya geldi
13:00 İYİ Parti Gezi kararını "muhalefet şerhi" yapan hakim üzerinden değerlendirdi! Hakim "dinlemeler hukuksuz, dosyada delil yok" demişti
13:37 Gözler Bilim Kurulu'nun son toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurul üyeleri ile açıklama yapacak
13:29 FILA'nın CEO'su Cris Albert'in şüpheli ölümü: Bir otelde ölü bulundu
13:23 Çalışma Bakanı Bilgin'nden emekli maaşına zam müjdesi! En düşük emekli maaşı artacak!
13:19 Hayatını kaybeden Beta'nın sevgilisi o anları anlattı! Balkondan sarkıyordu, düşerken gördüm!
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi yaptı: Liderler zirvesi teklifini hatırlattı
13:11 Işın Karaca'dan yine Gülşen eleştirisi! Kızım görünce "Anne, neden?" diye sordu!
13:05 Bakan Koca'dan "Son Bilim Kurulu toplantısı" anonslu girizgah: Pandemi bitiyor
13:05 Patates kanseri nedeniyle 26 ilde karantina uygulandı! Bakan Kirişçi uyardı: Çok ciddi tedbirler alınması lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 14:10:42. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Rusya Harkov'u vurdu: 3 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement