Son dakika haberi! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'da

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı taşıyan uçak Ankara'ya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede Türkiye - Suudi Arabistan ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınması bekleniyor. Ayrıca, iki ülke arasında birçok anlaşmanın imzalanması da ön görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş ve birçok konuda görüşmeler gerçekleştirmişti.

Öte yandan, Prens Selman Türkiye ziyareti öncesi Mısır ve Ürdün'e de ziyaretler gerçekleştirdi. Veliaht Prens iki ülkenin liderleriyle de görüştü.