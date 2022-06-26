Son dakika haber: Ümit Özdağ'ın konvoyunda kaza gerginliği - Son Dakika
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Son dakika haber: Ümit Özdağ'ın konvoyunda kaza gerginliği

26.06.2022 18:37

Son dakika gündem haberine göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mersin programı sırasında koruma aracının karıştığı kaza sonrası gergin anlar yaşandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mersin programı sırasında koruma aracının karıştığı kaza sonrası gergin anlar yaşandı. Olayın ardından polis merkezine giden araç sürücüsü, eşinin ve kendisinin Özdağ'ın korumaları tarafından darp edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Partisinin il kongresine katılmak üzere Mersin'e gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın konvoyunda kaza gerginliği yaşandı. İddiaya göre, Özdağ'ın konvoyunun merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndan geçişi sırasında, Aral T. yönetimindeki 33 ATN 42 plakalı otomobil ile koruma aracı çarpıştı. Kaza sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı. Karşılıklı küfürleşmenin yaşandığı olaya, çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri müdahale etti. Gerginlik nedeniyle caddedeki trafikte bir süre aksama yaşanırken, polisin ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi.

KORUMALARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan Aral T., olayın ardından polis merkezine giderek Ümit Özdağ'ın korumalarından şikayetçi oldu. Aral T.'nin polisteki ifadesinde, 25 Haziran günü saat 18.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 33 ATN 42 plakalı aracı ile eşi ve kızıyla birlikte seyir halinde iken Zafer Partisi'nin konvoyuna denk geldiğini, yol istemek için plakasında 'Ümit Özdağ' yazılı koruma aracına korna çaldığını, yol vermeyince aracın solundan geçerek yoluna devam ettiğini, bu esnada koruma aracının hızla gelerek selektör yaptığını ve içerisindekilerin, "Sen kime korna çalıyorsun, sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun, çek kenara" diyerek küfür ettiklerini ileri sürdüğü öğrenildi. İfadesinde ayrıca, bu esnada başka bir koruma aracının bulundukları araca arkadan çarparak kaza meydana geldiğini, araçtan indikten sonra da eşinin ve kendisinin darp edildiğini öne süren Aral T., korumalardan şikayetçi oldu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber: Ümit Özdağ'ın konvoyunda kaza gerginliği - Son Dakika

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