Güroymak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı - Son Dakika
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Güroymak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

18.03.2022 12:53
Güroymak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Güroymak YBO konferans salonunda düzenlenen program, günün anlam ve önemine dair konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Güroymak Asri Mezarlığındaki şehit mezarlarının ziyaret edilerek, dua yapılmasıyla program sona erdi.

Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, protokol üyeleri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. - BİTLİS

Güroymak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı
Güroymak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı
Güroymak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı
Güroymak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı
Güroymak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Güroymak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı - Son Dakika


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