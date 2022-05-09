Son dakika haberi | AK Parti'li Çelik, Basel'de '23 Nisan Festivali'ne saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Son dakika haberi | AK Parti'li Çelik, Basel'de '23 Nisan Festivali'ne saldırıyı kınadı

09.05.2022 16:53
Son dakika haberi | AK Parti'li Çelik, Basel'de '23 Nisan Festivali'ne saldırıyı kınadı

Son dakika haber... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde PKK yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde PKK yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali', PKK yandaşları tarafından hedef alındı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Terör örgütüne bu fırsatı verenleri kınıyoruz. Teröre bu fırsatı verenlerin demokrasi ve hukuk konusunda aynaya bakması gerekir" ifadelerini kullandı.


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AK Parti, 23 Nisan, İsviçre, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | AK Parti'li Çelik, Basel'de '23 Nisan Festivali'ne saldırıyı kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | AK Parti'li Çelik, Basel'de '23 Nisan Festivali'ne saldırıyı kınadı - Son Dakika
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