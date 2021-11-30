Son dakika haberi | Bakan Akar'dan Azerbaycan'a 'taziye' telefonu

Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'da kaza kırıma uğrayan helikopter nedeniyle telefonda görüştüğü Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev'e taziye dileklerini iletti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'da kaza kırıma uğrayan helikopter nedeniyle telefonda görüştüğü Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev'e taziye dileklerini iletti. Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev ile birer telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Bakan Akar, Karaheybetli'de düşen Devlet Sınır Hizmetleri'ne ait helikopterde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Akar, görüşmede Azerbaycan halkına başsağlığı ve şehitlerin ailelerine sabır dileklerini de ifade etti.



Son Dakika

Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı

Son dakika: Üst üste gelen zamların ardından bu kez indirim! Motorinin fiyatı 44 kuruş düştü

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri de kız olacak

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, Destan

Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz

Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı

MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz

Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var