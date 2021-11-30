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Son dakika haberi | Bakan Akar'dan Azerbaycan'a 'taziye' telefonu - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Akar'dan Azerbaycan'a 'taziye' telefonu

30.11.2021 15:18
Son dakika haberi | Bakan Akar'dan Azerbaycan'a 'taziye' telefonu

Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'da kaza kırıma uğrayan helikopter nedeniyle telefonda görüştüğü Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev'e taziye dileklerini iletti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'da kaza kırıma uğrayan helikopter nedeniyle telefonda görüştüğü Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev'e taziye dileklerini iletti.

Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev ile birer telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Bakan Akar, Karaheybetli'de düşen Devlet Sınır Hizmetleri'ne ait helikopterde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Akar, görüşmede Azerbaycan halkına başsağlığı ve şehitlerin ailelerine sabır dileklerini de ifade etti.


Zakir Hasanov, Hulusi Akar, Azerbaycan, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Bakan Akar'dan Azerbaycan'a 'taziye' telefonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bakan Akar'dan Azerbaycan'a 'taziye' telefonu - Son Dakika
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