Son dakika haberi: Bakan Bilgin'den Türk-İş'e ziyaret - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Özellikle örgütlenme sorunu konusunda gerek işverenimizin gerek çalışanlarımızın birlikte hareket edeceği, birlikte olmanın getireceği dayanışmanın çalışma hayatına katkı yapacağı konusunda görüş birliğindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile birlikte Türk-İş'i ziyaret etti. Sendikanın genel merkezinde yapılan görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunuldu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay görüşmede neler konuşulduğuna değinerek, "Çalışma hayatıyla ilgili ne konu varsa o konuları konuşma fırsatı bulduk. Çalışma hayatının bütün sorunlarını problemlerini konuşma fırsatı bulduk, onları konuştuk. Önümüzdeki günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da takip edeceği iki üç husus üzerinde anlaştık" diye konuştu.

Bakan Bilgin de çalışma hayatındaki sorunları ele almak için ziyaret gerçekleştirildiğini belirterek, "Özellikle örgütlenme sorunu konusunda gerek işverenimizin gerek çalışanlarımızın birlikte hareket edeceği, birlikte olmanın getireceği dayanışmanın çalışma hayatına katkı yapacağı konusunda görüş birliğindeyiz. Bu konuda çözülmesi gereken bazı sorunlar var, onları değerlendirdik. Bunların çözümü konusunda birlikte hareket edeceğimizi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı. - ANKARA