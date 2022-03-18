Son dakika haberi | Bakan Yanık: Martta 236 milyon TL, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bakan Yanık: Martta 236 milyon TL, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık

18.03.2022 13:07
Son dakika haberi | Bakan Yanık: Martta 236 milyon TL, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık

Bir son dakika haberine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için mart ayında toplam 236 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için mart ayında toplam 236 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını duyurdu.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik birçok destek hizmeti sunulduğunu belirterek, bu çerçevede ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri için SED ödemeleri yapıldığı ifade etti. Böylece çocukların ailelerinin yanında büyüdüklerini ve SED hizmetiyle ekonomik koşullar nedeniyle ortaya çıkan aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi hedeflediklerini vurgulayan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için mart ayında toplam 236 milyon TL SED ödemesi yaptık" dedi.Bakan Yanık ayrıca, SED hizmetinden 145 bin çocuğun yararlandığını ve her bir çocuk için ortalama 1649 TL ödendiğini kaydetti.


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Türk Lirası, Derya Yanık, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Bakan Yanık: Martta 236 milyon TL, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bakan Yanık: Martta 236 milyon TL, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık - Son Dakika
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