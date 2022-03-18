AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için mart ayında toplam 236 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını duyurdu.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik birçok destek hizmeti sunulduğunu belirterek, bu çerçevede ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri için SED ödemeleri yapıldığı ifade etti. Böylece çocukların ailelerinin yanında büyüdüklerini ve SED hizmetiyle ekonomik koşullar nedeniyle ortaya çıkan aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi hedeflediklerini vurgulayan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için mart ayında toplam 236 milyon TL SED ödemesi yaptık" dedi.Bakan Yanık ayrıca, SED hizmetinden 145 bin çocuğun yararlandığını ve her bir çocuk için ortalama 1649 TL ödendiğini kaydetti.