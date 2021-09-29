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Başkanın imar kararlılığı: "Kayırmacılık isteyen belediyeye giremez" - Son Dakika

Başkanın imar kararlılığı: "Kayırmacılık isteyen belediyeye giremez"

29.09.2021 18:53
Başkanın imar kararlılığı:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şehrin imar durumunda asla hatır-gönül ilişkisine yer olmadığını belirterek, "Bu düşünceyle gelenler belediye binasından içeri giremez" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şehrin imar durumunda asla hatır-gönül ilişkisine yer olmadığını belirterek, "Bu düşünceyle gelenler belediye binasından içeri giremez" dedi.

Başkan Güler, yaptığı açıklamada, Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kumsal üzerinde inşa edilen yüksek ölçekli gökdeleni yıktıklarını, şehrin imar kirliliğine teslim edilmemesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

"İmar'da kayırmacılık isteyen belediyeye giremez"

Başkan Güler, "Kirazlimanı'nda alınan kararın Ordu'nun geleceğini kurtardı. Bu karar sadece Kirazlimanı'ndaki yapılara ait bir karar değil. Bu yapı Ordu'nun bütün imarını etkiliyor. Bu yapı gelecekte emsal olacaktı ve bütün sahillerimiz buna benzer yapılarla dolacaktı. Biz Ordu'nun geleceğini kurtardık. Biz aynı kararlılığı imarda da gösteriyoruz. Şuan gündemde bir imar konusu var. Şu an imarda en ufacık bir durum veya bir kayırmacılık söz konusu dahi olamaz" dedi.

Başkan Güler, şöyle devam etti:

"Biz yaptığımız bu imar düzenlemesinde şehrin bütünselliğine bakıyoruz. Eskiden imar dendiği zaman herkes kendi çıkarına bakıyordu. Şehri düşünen yok. Şehir bir bütün. İmar düzenlemesini yaparken bu bütünselliği dikkate aldık. Çok iyi bir çalışma ortaya çıktı. İtirazlar var ekiplerimiz onları inceliyor. İmar konusunda hatır-gönül durumu asla yok. Böyle olanlar belediyeden dahi içeri giremezler. Biz şehrimizi çok güzel bir geleceğe hazırlıyoruz. Yeni yapılan imar düzenlemesi ile 180 bin metrekare yeni yeşil alanımız ortaya çıktı. Ayrıca gelecekte yapılacak istimlak bedellerinden devlete 80 milyonluk bir ödemeden kurtardık. Biz Ordu'muzun geleceğini iyi bir şekilde devam ettirmesi için elimizden geleni yapacağız."

"Durugöl binasını satmamız söz konusu değil"

Durugöl Büyükşehir Yerleşke'sinin satış durumunun söz konusu olmadığını belirten Başkan Güler, ne yaptığını bilen ve ona göre adım atan bir ekibe sahip olduklarına dikkat çekti.

Başkan Güler, konuyu ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Durugöl alanın satışa çıkartılma gibi bir durum söz konusu değil. Sadece burayla ilgili bir karar alındı. Tıpkı kovboy filmlerinde olduğu gibi bir çubuğun ucuna bir şapka taktık. Kimin nereden ateş edeceğini gördük. Buranın satışı ile ilgili iddialar söz konusu değil. Bu alanda 3 tane yer var. Bu üç yerde şuan kullanılıyor. Boş olan yerle ilgili de bir proje hazırladık. Duruma göre bakacağız. Netice itibariyle biz ekip olarak ne yaptığını bilen ve ona göre adımını atan bir ekibiz. Yani burada en ufak bir sorun yok. Bu arada ben eski ile yeniyi asla kıyaslamıyorum. Böyle yapmak benim tarzım değil. Ancak şunu belirtmek isterim ki, belediye başkanlığı yapan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir ismimiz var 50 yıldır oluşturduğumuz, bu dönem içinde bu ismimde en ufak bir benek olsun istemem." - ORDU

Başkanın imar kararlılığı: Kayırmacılık isteyen belediyeye giremez

Mehmet Hilmi Güler, Altınordu, Ordu, imar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkanın imar kararlılığı: 'Kayırmacılık isteyen belediyeye giremez' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkanın imar kararlılığı: "Kayırmacılık isteyen belediyeye giremez" - Son Dakika
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