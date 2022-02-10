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Son dakika haberi: Bayburt heyetinden İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi: Bayburt heyetinden İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret

10.02.2022 10:58
Son dakika haberi: Bayburt heyetinden İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'ya bir dizi temaslar için giden Bayburt heyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ziyarette bulundu.

Ankara'ya bir dizi temaslar için giden Bayburt heyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ziyarette bulundu.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve Bayburt İl Özel İdaresinde Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten oluşan heyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Bayburt heyeti, Bakan Soylu'ya kentle ilgili bilgileri arz ederek yapılacak işlerle ilgili brifing verdi.

Bakan Soylu, Göçmen Geri Gönderme Merkezi için ilave ödenek ve Aydıntepe Hükümet Konağı yapımı talimatını verdi. - BAYBURT

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Süleyman Soylu, Milletvekili, Bayburt, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Bayburt heyetinden İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret - Son Dakika


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