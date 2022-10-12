Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'na riyaset etmek ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın 6'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le birlikte Türkiye - Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'na riyaset etmek ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın 6'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı uçağı "TUR" ile Astana'ya gitti. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan uçağın öğle saatlerinde Astana' da olması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gerçekleşecek ziyaret çerçevesinde, 12 Ekim'de Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, 13 Ekim'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın 6'ncı Zirvesi'nde ise devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.