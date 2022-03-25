Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 13'üncü yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 13'üncü yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı

25.03.2022 11:17
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 13'üncü yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli iradeden yana duruşu ve örnek şahsiyeti ile Türk siyasi hayatında müstesna bir iz bırakan vatan ve millet sevdalısı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 13. seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 13'üncü yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı - Son Dakika


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