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Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı soruları yanıtladı - Son Dakika

Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı soruları yanıtladı

04.12.2021 01:39

Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı soruları yanıtladı İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı: "Kasım ayında bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey, toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir" İçişleri Bakanlık Sözcüsü...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı: "Kasım ayında bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey, toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı:

"Kasım ayında İçişleri Bakanlığı koordinesinde 15'i büyük, 66'si orta çaplı olmak üzere kırsalda toplam 10 bin 900, şehirlerimizde de bin 382 operasyon gerçekleştirilmiştir"

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Kasım ayında bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey, toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında ülkede son bir ayda yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Kasım ayında üst düzey 3 teröristin yakalandığını belirten Çataklı, "Son terörist hedefine adım adım ilerlediğimiz terörle mücadelemizde, kasım ayında İçişleri Bakanlığı koordinesinde 15'i büyük, 66'si orta çaplı olmak üzere kırsalda toplam 10 bin 900; şehirlerimizde de bin 382 operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonlar neticesinde bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey, toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 2 bin 575 kişi gözaltına alınmış, 309 kişi de tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde 352 sığınak barınak ve mağara imha edilmiş, 93 silah, 27 mayın ve EYP, 73 adet el bombası, 810 kilogram patlayıcı madde, 14 bin 180 adet mühimmat ele geçirilmiştir. 1 Ekim-15 Nisan arasını kapsayan sonbahar-kış operasyonlarımızın yüzde 42'si tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu operasyonlarında 24 bin 989 kişi gözaltına alınmıştır"

Ülke genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları hakkında bilgiler veren Çataklı, "Kasim ayında gerçekleştirilen 18 bin 871 uyuşturucu operasyonunda, toplam 24 bin 989 kişi gözaltına alınmıştır. Bu operasyonlarda 6 ton 389 kilgoram esrar, 1 ton 609 kilogram eroin, 680 kilogram skunk, 15 kilogram kokain, 160 kilogram bonzai, 668 kilogram metamfetamin, 37 bin 899 adet ectasy, 12 bin 860 adet kaptagon, 2.7 milyon adet sentetik ecza, 2 bin 560 kök kenevir ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

"Kaçakçılıkla mücadelede 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır"

Kaçakçılıkla mücadele konusunu da değinen Çataklı, "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kasım ayı içinde 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır. 45 kişi adli mercilerce tutuklanmıştır. Bu operasyonlar neticesinde 410 bin 128 paket kaçak sigara, 871 bin 605 litre kaçak akaryakıt, 350 bin 898 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir. Yakalanan kaçak akaryakıtta geçen aya göre yüzde 61; yakalanan kaçak alkollü içkide geçen aya göre yüzde 228 artış yaşanmıştır" diye konuştu.

"19 bin 587 düzensiz göçmen ve 832 organizatör yakalanmıştır"

Kaçakçılıkla mücadeledeki kararlı duruşlarını devam ettireceklerini söyleyen Çataklı, "Kasım ayında 3 bin 592'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve 832 organizatör yakalanmıştır. Sınırötesi operasyonlarımızla oluşturulan güvenli ortam neticesinde ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 472 bin 269'dur" ifadelerine yer verdi.

"Emniyet güçlerimizi doğru olmayan bilgiler üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışmak ana muhalefet partisinin ortak politikası olmamalıdır"

Ana muhalefet partisinin iftiralarına maruz kaldıklarını da söyleyen Çataklı şunları dedi:

"Uzun süredir asayişte, güvenlikte, terörle mücadelede en iyi dönem yaşanıyor. Kolluk birimlerimize ve kurumlarımıza milletimizin güveninin en üst düzeyde olduğu bir dönem yaşıyoruz. Ana Muhalefet Partisi her meselede kulisimize iftira atıyor. Somut olayların doğruluğu ile ilgisi olmayan yalanlar söylüyor. Somut olaylar üzerinden olayları çarpıtarak devleti ve kurumlarımızı bu kadar hedef almak, her meselede emniyet güçlerimizi doğru olmayan bilgiler üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışmak ana muhalefet partisinin ortak politikası olmamalıdır. Biz bütün bunlara ragmen görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin güveni, huzuru, kamu düzeni, asayişi, terörle, uyuşturucuyla mücadelesi bugüne kadar olduğu gibi kararlıklıkla devam edecektir."

Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı soruları yanıtladı
Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı soruları yanıtladı
Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı soruları yanıtladı
Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı soruları yanıtladı

Togo Cumhuriyeti, Ana muhalefet, Uyuşturucu, Kasım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı soruları yanıtladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı soruları yanıtladı - Son Dakika
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