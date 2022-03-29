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Ukrayna'dan sonra hedef Azerbaycan mı? Rusya, aleni bir şekilde tehdit etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet İttifakı'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Batı bloğuna kandaşlık yapması sırf göze girmek üzere şekillenmiş küstah ve köhne bir sapmadır"

-"Bunlara gelin Türkiye'nin haklarının savunun derseniz öncelikle neyi kazanıp neyi kaybedeceklerine bakarlar"

-"Biz hiç kimsenin milletine bakmadan, derisinin rengine odaklanmadan ilkelerimiz ne diyorsa Türkiye'nin hakları ne gerektiriyorsa siyasetimizi ona göre belirliyor, ona göre hareket ediyoruz"

-"Biden hem hukuktan hem demokrasiden söz açıp da ülkelerin rejimlerinin değişmesini ne hakla isteyebilmektedir? Dün Türkiye'yi hedef alan Biden'ın bugünkü hedefi Rusya'dır"

-"ABD bu savaştan rahatsız değildir, bilakis uzamasından yanadır. Stratejik çıkarlarına uyan budur. Serseri mayınların kimlerin tuzağı olduğu, işin özünde muamma değildir. Çok dikkatli, temkinli olmak hayati derecede mühimdir. Kanlı savaş NATO'ya yeni bir ruh katmış, öldüğü söylenen beyin yeniden çalışmaya başlamıştır"

-"Zillet ittifakı partileri gündemin gerisinde kalmanın telaşında olacaklar ki yeni bir toplantı yapmışlardır. Zillet ittifakı, Atatürk posterlerinin duvara asıldığı bir odada yuvarlak masaya etrafında bir araya gelmişlerdir. Sayısı 6+2'ye çıkarmışlardır. Masa altına saklanan sabıkalı ve suçlu sayısı 2'ye çıkmıştır. Gönül ister ki dürüst olsunlar, HDP ile Kuytul'u da yanlarına alarak yuvarlak masanın çapını genişletsinler. Zillet ittifakı partilerinin ortak açıklaması evlere şenlik, trajikomiktir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.