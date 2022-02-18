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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede, "NATO'ya 70 yıl boyunca gerçekten etkin, güçlü ve... - Son Dakika

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede, "NATO'ya 70 yıl boyunca gerçekten etkin, güçlü ve...

18.02.2022 11:14
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede, "NATO'ya 70 yıl boyunca gerçekten etkin, güçlü ve...

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede, "NATO'ya 70 yıl boyunca gerçekten etkin, güçlü ve kesintisiz bir destek sağladık.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede, "NATO'ya 70 yıl boyunca gerçekten etkin, güçlü ve kesintisiz bir destek sağladık. Bunu da halen sürdürüyoruz. NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO içinde ikinci büyük ordu" dedi. - BRÜKSEL

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Hulusi Akar, Brüksel, Milli, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede, 'NATO'ya 70 yıl boyunca gerçekten etkin, güçlü ve... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede, "NATO'ya 70 yıl boyunca gerçekten etkin, güçlü ve... - Son Dakika
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