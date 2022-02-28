Son dakika haberi: MYP Lideri Yılmaz: "Adı konulmasa da bu bir dünya savaşıdır" - Son Dakika
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Son dakika haberi: MYP Lideri Yılmaz: "Adı konulmasa da bu bir dünya savaşıdır"

28.02.2022 23:02
Son dakika haberi: MYP Lideri Yılmaz: "Adı konulmasa da bu bir dünya savaşıdır"

Son dakika politika haberi: Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Amerika duruma doğrudan müdahale etmezse Çin bu durumdan alacağı cesaretle Tayvan başta olmak üzere kendi işgal girişimine başlayacaktır.

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Amerika duruma doğrudan müdahale etmezse Çin bu durumdan alacağı cesaretle Tayvan başta olmak üzere kendi işgal girişimine başlayacaktır. Adı konulmasa da bu bir dünya savaşıdır" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika'nın duruma doğrudan müdahale etmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Eğer doğrudan müdahale etmezse Çin bu durumdan alacağı cesaretle Tayvan başta olmak üzere kendi işgal girişimine başlayacaktır. Adı konulmasa da bu bir dünya savaşıdır. Terör örgütleri üzerinden savaş yürütmeyi politika haline getirmiş olan Amerika, gerçek bir savaşla yüzleşince ödlek ve korkak bir şekilde geri çekilmiştir. Avrupa zaten ortada yok. Bu durum dünyayı Çin ve Rusya eksenine bırakmaktan başka bir işe yaramayacak" dedi.

Amerika'nın yıllardır Türkiye ile uğraşmanın ağır bedeli ile yüzleşeceğini aktaran Yılmaz, "Türkiye'nin stratejik değerini yok sayarak ülkemizi zayıflatmak bütün dünya dengelerini altüst etmiştir. Avrupa ve Amerika için güçlü bir Türkiye gerçek bir güvenlik kalkanıdır. Bunu kavrayamamış olması tarihi bilmemesidir, cehaletidir. Şimdi yapılması gereken Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını vermek ve hava savunma sistemini derhal Türkiye'de konuşlandırmak olmalıdır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ahmet Reyiz Yılmaz, Muhafazakar, Tayvan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: MYP Lideri Yılmaz: 'Adı konulmasa da bu bir dünya savaşıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: MYP Lideri Yılmaz: "Adı konulmasa da bu bir dünya savaşıdır" - Son Dakika
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