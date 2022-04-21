Son dakika haberi: MYP Lideri Yılmaz: "Hala sistem tartışan muhalefet ülke için zaman kaybıdır" - Son Dakika
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Son dakika haberi: MYP Lideri Yılmaz: "Hala sistem tartışan muhalefet ülke için zaman kaybıdır"

21.04.2022 23:11
Son dakika haberi: MYP Lideri Yılmaz: "Hala sistem tartışan muhalefet ülke için zaman kaybıdır"

Gelen son dakika haberine göre Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, sistem tartışmalarına ilişkin, "Hala sistem tartışan muhalefet ülke için zaman kaybıdır.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, sistem tartışmalarına ilişkin, "Hala sistem tartışan muhalefet ülke için zaman kaybıdır. Ülke ekonomisini nasıl ayağa kaldıracaksınız bunun için çözümünüz nedir? Bunu anlatın" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, sistem tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, parlamenter sisteme dönüş tartışmalarına yönelik, "Hala sistem tartışan muhalefet ülke için zaman kaybıdır. Ülke ekonomisini nasıl ayağa kaldıracaksınız bunun için çözümünüz nedir? Bunu anlatın. Sistem Başkanlık olsa ne olur olmasa ne olur. Parlamenter sistem bu sistemin oluşmasına neden oldu. Parlamenter sistem de bizim için çok da yapıcı bir sistem değildi. Muhalefet bu parlamenter sistem iddiasını bırakıp mevcut sistemi daha demokratik hale nasıl getireceğini anlatmalıdır. Muhalefet sorunları nasıl çözeceğini anlatmak yerine 'toplandık, karar verdik parlamenter sisteme dönüyoruz' diyerek milletin karnını doyuracağım sanıyorsa yanılıyor. Bu işler yanlış işlerdir" dedi. - İSTANBUL

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Muhafazakar Yükseliş Partisi, Ahmet Reyiz Yılmaz, Togo Cumhuriyeti, Muhalefet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: MYP Lideri Yılmaz: 'Hala sistem tartışan muhalefet ülke için zaman kaybıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: MYP Lideri Yılmaz: "Hala sistem tartışan muhalefet ülke için zaman kaybıdır" - Son Dakika
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