- Soylu: "AFAD'dan gelen alarm dünyanın gelişmiş ülkelerinde kritik zamanlarda gönderilir"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Dijital Hizmetler Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, "Geçen günlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan bir alarm geldi. Bu dünyanın gelişmiş ülkelerinde özellikle kritik zamanlarda gönderilebilecek bir alarmdır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivil Toplumla İlişkiler ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüklerince Ankara'da bir otelde düzenlenen "Dijital Hizmetler Lansmanı/e-Genel Kurul e-Yönetim Kurulu e- Alındı Belgesi" toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Diyarbakır merkezli 10 ilde yürütülen Kökünü Kurutma Operasyonu'nu başarıyla tamamladıklarını hatırlatan Bakan Soylu, Türkiye'nin bir dijitalleşme sürecinden geçtiğini söyledi.

Soylu, "Türkiye, kendi etrafındaki coğrafyaya ve dünyaya örnek olabilecek şekilde dijital alt yapısını en güçlü şekilde kurabilme kabiliyetini ortaya koyuyor. Türkiye bu koşuyor. Benzerlerine göre çok daha güçlü bir oranda koşuyor. Bu alandaki rekabetten korkmuyor ve çekinmiyor" dedi.

İçişleri Bakanlığının 657 hizmetinin 623'ünü e-Devlet ile ilişkilendirdiklerini belirten Bakan Soylu, "657 hizmetimizin 623'ü şu anda e-Devlet'ten alınabilme kabiliyetine sahip. Bu bizim için gurur duyulabilecek bir başarı. 15 Temmuz'dan sonra 3 bin 214 belge isteniyordu bakanlığımızdan. Vatandaşımızın nüfustan diğer tüm hizmetlerine kadar. Biz bu 3 bin 214 belgenin 2 bin 574'ünü artık istemiyoruz" diye konuştu.

"Devlet, hizmetlerinde özel sektörün memnuniyet hizmetinin gerisinde kalmamalı"

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Devlet eğer yaptığı hizmetlerde özel sektörün memnuniyet odaklı hizmet anlayışının gerisinde kalırsa itibar kaybeder. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bizim özel sektörün alt yapısını güçlendirici ama özel sektör kadar, bazen daha da iyi vatandaş memnuniyet odaklı bir hizmet üretme zorunluluğumuz var. Bunu yapmak zorundayız. Devletin itibarını ve vatandaşın verdiği verginin karşılığını devletin kendisine yaptığı hizmette verebilmesi için yapmamız lazım."

"AFAD'dan gelen alarm dünyanın gelişmiş ülkelerinde kritik zamanlarda gönderilir"

"E-Belediye projesini ayağa kaldırdık. Birçok modül ortaya koyduk. Belediyelerin farklı yerlere yılda en az yaklaşık 3 milyar para ödemesinin önüne geçtik, geçiyoruz. Bu yıl 500 belediyenin e-Belediye sistemini tamamen bitiriyoruz" diyerek e-Belediye sisteminin önemine dikkati çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde AFAD tarafından vatandaşlara gönderilen 'Hayati Uyarı Bildirimi' hakkında şunları söyledi:

"Geçen günlerde AFAD'dan bir alarm geldi. Bu dünyanın gelişmiş ülkelerinde özellikle kritik zamanlarda gönderilebilecek bir alarmdır. Biz öyle bir sistem kurduk ki o alarmı Çankaya ilçesinin bir mahallesine gönderebilme kabiliyetine sahibiz. Belirli kişilere gönderebilme kabiliyetine sahibiz. Çünkü yürümeyeceği düşünülen bir sistemi, Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'ni Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nin altında hayata geçirdik. O sisteme operatörlerden mesaj gönderebilme kabiliyetine sahip olabiliyoruz. Yani dijital alt yapımızı önemli bir noktaya taşıdığımızı ifade etmek istiyorum."

"Gelecek nesiller, mali suçlar adına korkuyorum"

Büyük sosyal medya platformlarının algoritmaları istedikleri gibi manipüle edebilecek kabiliyete sahip olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, karşı karşıya olunan vesayet sisteminin tehlikeli olduğunu, bundan dolayı gelecek nesiller adına korktuğunu anlattı. Bakan Soylu, konu hakkında, "İstedikleri gibi algoritmaları manipüle edebilecek kabiliyete sahipler. Toplumların genetiğini bozabilmek için istedikleri saldırıları ortaya koyabilecek kabiliyete sahipler. Bir taraftan teknolojinin nimetlerinden istifade ederken iletişim çağında bir taraftan başka bir vesayet sistemiyle karşı karşıya olduğumuzu söylemek isterim. Bu büyük bir tehlikedir ve ben çok korkuyorum bu tehlikeden. Gelecek nesiller, mali suçlar adına korkuyorum. Dünyanın yeni bir kaosa ve karmaşaya bunun üzerinden dönebileceğini hissettiğim için korktuğumu söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

Mayıs sonu itibariyle 6 bin 603 STK'nın İçişleri Bakanlığı tarafından ziyaret edildiği bilgisini paylaşan Bakan Soylu, 'e-Genel Kurul e-Yönetim Kurulu e- Alındı Belgesi' çalışmalarının kendi STK kapasitelerinin gelişmesi için güçlü bir adım olduğunu not düşerek konuşmasına son verdi.