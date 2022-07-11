AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

11.07.2022 21:46
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa soykırımının 27. yıl dönümü vesilesiyle geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa soykırımının 27. yıl dönümü vesilesiyle geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995 yılında binlerce kişinin katledildiği soykırımın 27. yılında düzenlenen anma törenine Türkiye adına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, törenin ardından başkent Saraybosna'da bulunan Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabri başında dua etti.

Kurtulmuş şehitlik ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Bosna Hersek'in efsanevi lideri, büyük insan Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle yad ediyoruz. Mücadelesi, düşünceleri ve hayatıyla ortaya koyduğu aziz hatırası her zaman yaşayacak" dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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