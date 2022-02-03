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Son dakika haberleri: AK Parti'li Çelik: Yunan hükümeti yalan söylüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: AK Parti'li Çelik: Yunan hükümeti yalan söylüyor

03.02.2022 16:47
Son dakika haberleri: AK Parti'li Çelik: Yunan hükümeti yalan söylüyor

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan hükümetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göçmenlerin ölümüne yönelik sözlerine cevap verdiğini belirterek, "Ayrıntıya gerek yok; Yunan hükümeti yalan söylüyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan hükümetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göçmenlerin ölümüne yönelik sözlerine cevap verdiğini belirterek, "Ayrıntıya gerek yok; Yunan hükümeti yalan söylüyor" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, Yunan hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevabına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Ukrayna'ya hareketinden önce Yunanistan'ın göçmenlerin ölüme sürüklenmesindeki sorumluluğunu net bir biçimde ifade etti. Yunan hükümeti Cumhurbaşkanımıza cevap vermiş. Ayrıntıya gerek yok; Yunan hükümeti yalan söylüyor" dedi.


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Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Yunan, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: AK Parti'li Çelik: Yunan hükümeti yalan söylüyor - Son Dakika


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