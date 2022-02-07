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AK Parti'li Çelik'ten '7 Şubat' paylaşımı - Son Dakika

AK Parti'li Çelik'ten '7 Şubat' paylaşımı

07.02.2022 15:08
AK Parti'li Çelik'ten '7 Şubat' paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'MİT kumpası' olarak bilinen 7 Şubat'a ilişkin sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Türkiye'yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'MİT kumpası' olarak bilinen 7 Şubat'a ilişkin sosyal medyadan yayımladığı mesajda, " Türkiye'yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada 7 Şubat'ın, FETÖ tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı hedef alınarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne yönelik yapılan darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü olduğunu anımsattı. 7 Şubat'ın yıl dönümünde, terör örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetlediklerini belirten Çelik, "7 Şubat darbe girişimi, karanlık örgüt FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar ülkemizin milli güvenliğini ve egemenliğini hedef alan bir dizi terör faaliyetinin ilk halkasıdır. FETÖ, 7 Şubat'ta ve sonrasında MİT'e ve devletin diğer kurumlarına yönelik operasyonlarıyla Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası politika geliştirme kabiliyetini hedef almıştır. Türkiye düşmanlarının maşası, Türkiye düşmanı projelerin aracı olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

7 Şubat'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlam iradesi ile başarısız olduğunu kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu liderlik ile Türkiye'nin ulusal güvenliğine dair tavizsiz duruşunu göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın o gün tüm terör örgütlerine verdiği mesaj açıktır; Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milli egemenliği korumak için her türlü bedeli ödemeye her an hazırız. Türkiye'yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik'ten '7 Şubat' paylaşımı - Son Dakika


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