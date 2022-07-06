Son dakika haberleri | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Konya'da bir doktorun silahla öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Konya'da bir doktorun silahla öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

06.07.2022 17:07
Son dakika haberleri | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Konya'da bir doktorun silahla öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Konya Şehir Hastanesinde silahlı saldırıda bir doktorun hayatını kaybetmesine ilişkin "Vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Konya Şehir Hastanesinde silahlı saldırıda bir doktorun hayatını kaybetmesine ilişkin "Vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, Konya Şehir Hastanesindeki bir doktorun silahla öldürülmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Konya Şehir Hastanesinde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz."

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Konya'da bir doktorun silahla öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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