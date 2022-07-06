AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Konya Şehir Hastanesinde silahlı saldırıda bir doktorun hayatını kaybetmesine ilişkin "Vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Konya'da bir doktorun silahla öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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