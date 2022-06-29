Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten NATO açıklaması: "Türkiye'nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi" - Son Dakika
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Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten NATO açıklaması: "Türkiye'nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi"

29.06.2022 10:25
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten NATO açıklaması: "Türkiye'nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi"

Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu duruşla Türkiye'nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'nun genişlemesine önem verdiğini ve bunun ancak ilkeler dayanışmasıyla ve ilkesel bir işleyişle anlamlı olacağına inanıldığını belirten Çelik, "Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'nun kurucu ilkelerini hatırlatarak bu duruma itiraz etmesi, aslında bir güvenlik örgütü olan NATO'nun doğru zeminde ve doğru şekilde işleyişini gerçekleştirecek yaklaşımı ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'NİN TEZLERİ TEMELİNDE GÜÇLÜ BİR KAZANIM ELDE EDİLDİ"

Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmalarının önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu duruşla Türkiye'nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi. Bu kazanım aynı zamanda terörle mücadele adına ilkeli duruşa sahip her devlet ve herkes için anlamlıdır. Türkiye, küresel barış ve istikrar adına terörle mücadele ilkesine bağlı kalacak, alınan kararların somut yansımalarını takip edecek ve terörle mücadele kararlılığını sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

(Mevlüt İşli - İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten NATO açıklaması: 'Türkiye'nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi' - Son Dakika

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