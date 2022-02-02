Üye Girişi
Bakan Soylu, AK Partili Ceylan'ın babasının cenazesine katıldı - Son Dakika

Bakan Soylu, AK Partili Ceylan'ın babasının cenazesine katıldı

02.02.2022 16:42

Bakan Soylu, AK Partili Ceylan'ın babasının cenazesine katıldı AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın babası İsmet Ceylan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bakan Soylu, AK Partili Ceylan'ın babasının cenazesine katıldı

ÇORUM - AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın babası İsmet Ceylan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çorum'da son yolculuğuna uğurlanan Ceylan'ın cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın babası İsmet Ceylan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

İsmet Ceylan'ın cenazesi sabah saatlerinde hastaneden alınarak Yeşilyayla köyüne götürüldü. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Çiğdem Karaaslan, Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye başkanları ve yakınları katıldı.

Ceylan'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Bakan Soylu, AK Partili Ceylan'ın babasının cenazesine katıldı
Bakan Soylu, AK Partili Ceylan'ın babasının cenazesine katıldı
Bakan Soylu, AK Partili Ceylan'ın babasının cenazesine katıldı
Bakan Soylu, AK Partili Ceylan'ın babasının cenazesine katıldı

YORUMLAR
500

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Ahmet Sami Ceylan, AK Parti, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu, AK Partili Ceylan'ın babasının cenazesine katıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:16 Baba ve kızın halleri üzdü! Yanan otomobillerine çaresizce baktılar
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:08 Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş!
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Ölüm oranlarındaki azalmada aşının etkisi var
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
16:51 Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 8 gözaltı
16:12 Bafetimbi Gomis Galatasaray'a yeniden transfer oluyor!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 17:31:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu, AK Partili Ceylan'ın babasının cenazesine katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement