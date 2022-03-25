Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi (2)

25.03.2022 01:36
Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi (2)

Son dakika gelişmesine göre SOYLU İLE MAZİN, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid et-Ticani Mazin ile yaptığı toplantının ardından Ticani ve beraberindeki heyete Nüfus Müdürlüğü'nü gezdirdi.

SOYLU İLE MAZİN, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid et-Ticani Mazin ile yaptığı toplantının ardından Ticani ve beraberindeki heyete Nüfus Müdürlüğü'nü gezdirdi. Görüşme sonrası Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Libya MBH İçişleri Bakanı Sayın Halid Et-Ticani Mazin ile Nüfus Müdürlüğü ziyaretinde; Konsept Nüfus Müdürlüğü, Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi üretim alanları ve süreçleri, Veri Merkezi, Nüfusmatik çalışmalarını incelemelerde bulundular" ifadeleri kaydedildi.

Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi (2)
Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi (2)
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi (2) - Son Dakika


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