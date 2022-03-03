Son dakika haberleri... Başkan Deveciler, "Savaşa hayır" dedi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Başkan Deveciler, "Savaşa hayır" dedi

03.03.2022 14:55
Son dakika haberleri... Başkan Deveciler, "Savaşa hayır" dedi

Son dakika haberi: Burhaniye Belediyesi Mart ayı ilk olağan meclis oturumu gerçekleştirildi.

Burhaniye Belediyesi Mart ayı ilk olağan meclis oturumu gerçekleştirildi. Meclis öncesi konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın bir an önce durması gerektiğini söyledi. Deveciler, "Savaşa hayır, Bu yaşanan savaşı kınıyorum" dedi.

Meclis üyelerine ve kamuoyuna yönelik yaptığı konuşmada, savaşların insanlık dışı olduğunu vurgulayan Deveciler, acil olarak barış ve müzakereyle bu savaşın çözüme kavuşturulması gerektiğini belirti. Başkan Deveciler, "Savaşa Hayır" diyerek savaşta hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diledi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri... Başkan Deveciler, Savaşa hayır dedi

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Burhaniye Belediyesi, Ali Kemal Deveciler, Rusya, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Başkan Deveciler, 'Savaşa hayır' dedi - Son Dakika


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