Son dakika haberleri! Başkan Usta'dan emekçilere bayramda zam müjdesi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Başkan Usta'dan emekçilere bayramda zam müjdesi

09.07.2022 15:27
Son dakika haberleri! Başkan Usta'dan emekçilere bayramda zam müjdesi

Edinilen son dakika haberine göre İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, işçilere yüzde 50 zam müjdesi vererek çifte bayram yaşattı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, işçilere yüzde 50 zam müjdesi vererek çifte bayram yaşattı.

Başkan Usta yaptığı açıklamada, "Mesai arkadaşlarımızın, emekçi kardeşlerimin her daim yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda 375 sayılı KHK ile belediyemiz bünyesinde çalışan kardeşlerimizin maaşlarına 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 50 oranında zam yapıyoruz. Sizlerle birlikte medeniyetler başkenti İznik'imize hizmet etme şerefini rabbim bizlere nasip etti. İlçemize emeklerinizle büyük katkılar sunuyorsunuz. Cennet ilçemizin temiz kalmasını, onarılmasını, renk renk çiçek açmasını, vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almasını sizler sağlıyorsunuz. İlçemize gelen misafirlerimizi karşılayan siz emekçi kardeşlerimizsiniz. Dünyayı saran pandemi sürecinde devlet-millet el ele belediye olarak anında hizmet, yerinde müdahale ile yoğun süreçleri birlikte aştık, başardık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde emekçilerimizi enflasyona ezdirmemek adına önemli gelişmeler ve iyileştirmeler gerçekleşiyoruz. İşçimize, emekçimize alın teri kurumadan emeğinin karşılığını vermek vazgeçilmezimizdir. Her şeye rağmen güçlü altyapımız ile emekçi kardeşlerimize yeni bir zam ile destek oluyoruz. İznik için hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Hayırlı günlerde harcayın inşallah" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Kağan Mehmet Usta, Emekçi, İznik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Başkan Usta'dan emekçilere bayramda zam müjdesi - Son Dakika

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