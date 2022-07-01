Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO görüşmelerinde ifade ettiğim gibi Türkiye teröre mücadelede hakkının ödenmesi gereken bir ülkedir." - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO görüşmelerinde ifade ettiğim gibi Türkiye teröre mücadelede hakkının ödenmesi gereken bir ülkedir."

01.07.2022 15:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO görüşmelerinde ifade ettiğim gibi Türkiye teröre mücadelede hakkının ödenmesi gereken bir ülkedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO görüşmelerinde ifade ettiğim gibi Türkiye teröre mücadelede hakkının ödenmesi gereken bir ülkedir."

-Son dönemde NATO içindeki bazı ülkelerin Türkiye'nin terörle mücadelesine yeterince destek vermediği açıktır" dedi.

-"Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'NATO görüşmelerinde ifade ettiğim gibi Türkiye teröre mücadelede hakkının ödenmesi gereken bir ülkedir.' - Son Dakika

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