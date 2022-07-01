Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO görüşmelerinde ifade ettiğim gibi Türkiye teröre mücadelede hakkının ödenmesi gereken bir ülkedir."
-Son dönemde NATO içindeki bazı ülkelerin Türkiye'nin terörle mücadelesine yeterince destek vermediği açıktır" dedi.
-"Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.
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