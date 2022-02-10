Üye Girişi
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırılarına kınama - Son Dakika

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırılarına kınama

10.02.2022 17:57
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırılarına kınama

Son dakika haber... DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin Barawe, Bosaso ve Mogadişu şehirlerinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırılarını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin Barawe, Bosaso ve Mogadişu şehirlerinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Barawe, Bosaso ve Mogadişu şehirlerinde, 9 ve 10 Şubat'ta düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 25'ten fazla yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükumeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir" denildi.


YORUMLAR
500

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu, Somali, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırılarına kınama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:12 Bakan Dönmez'den vatandaşın mağdur olduğu elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklama
18:03 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu
18:00 CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı: Askıda fatura uygulamasını yaygınlaştıracaklar
17:48 Ayşenur Arslan'dan geri adım geldi! Tepki toplayan Türk Mukavemet Teşkilatı sözleri için özür diledi
17:35 Kamyon dorsesi üst geçide çarptı, kilolarca sıvı yağ yere döküldü!
17:33 Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim
17:23 Son dakika! Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:59 Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 18:23:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırılarına kınama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement