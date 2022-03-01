Son dakika haberleri! Etiyopya, Suudi Arabistan'da gözaltındaki 100 bin vatandaşını tahliye edecek - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Etiyopya, Suudi Arabistan'da gözaltındaki 100 bin vatandaşını tahliye edecek

01.03.2022 18:09
Son dakika haberleri! Etiyopya, Suudi Arabistan'da gözaltındaki 100 bin vatandaşını tahliye edecek

Son dakika habere göre Etiyopya, Suudi Arabistan'a kaçak yollarla giren ve gözaltı merkezlerinde tutulan 100 bin vatandaşını tahliye etmeyi planlıyor.

Etiyopya, Suudi Arabistan'a kaçak yollarla giren ve gözaltı merkezlerinde tutulan 100 bin vatandaşını tahliye etmeyi planlıyor.

FANA televizyonunun haberine göre, düzensiz göçmenlerin Suudi Arabistan'da geri getirilmesi için kurulan özel komite, paydaşlarla atılacak adımları masaya yatırdı.

Toplantıda Suudi Arabistan'daki hapishanelerde ve gözaltı merkezilerinde tutulan 102 bin Etiyopyalının ülkeye dönüşünde normal hayata dönmeleri için atılacak adımlar da konuşuldu.

Gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı koşullar nedeniyle daha önce gündem olan çok sayıda Etiyopyalı düzensiz göçmen, daha önce de kafileler halinde Etiyopya'ya taşınmıştı.

Her yıl binlerce Etiyopyalı çalışmak için Cibuti üzerinden Yemen'e ulaşarak buradan da kaçak yollarla Suudi Arabistan'a geçiyor.

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Suudi Arabistan, Etiyopya, Gözaltı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Etiyopya, Suudi Arabistan'da gözaltındaki 100 bin vatandaşını tahliye edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Etiyopya, Suudi Arabistan'da gözaltındaki 100 bin vatandaşını tahliye edecek - Son Dakika
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