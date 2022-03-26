Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da patlamada yaralanan vatandaşı hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da patlamada yaralanan vatandaşı hastanede ziyaret etti

26.03.2022 00:57
Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da patlamada yaralanan vatandaşı hastanede ziyaret etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşı hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşı hastanede ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakan Süleyman Soylu, dün kaynak tüpünde gaz sıkışmasından dolayı Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 5'i ağır 11 kişi yaralanmıştı. Bakan Soylu, Memorial Hastanesi'nde tedavi altında olan vatandaşı ziyaret ederek hastane yönetiminden bilgi aldı. Soylu, yaralının ailesiyle de görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Soylu'ya Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve kurum amirleri eşlik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastane ziyaretinin ardından kentten ayrıldı. - DİYARBAKIR

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Münir Karaloğlu, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Hastane, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da patlamada yaralanan vatandaşı hastanede ziyaret etti - Son Dakika


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