Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, şehit ailelerini yemekte bir araya geldi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, şehit ailelerini yemekte bir araya geldi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ile yemekte kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, şehit aileleri ve yakınları ile İçişleri Bakanlığı'nda bulunan restorantta yemekte bir araya geldi. Programda yemeğin yenmesinin ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edildi. Programda İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de yer aldı.

"Bu ülkenin bir ferdi olarak size borcumuzu ödeyemeyiz"

Görüşmede yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin 7/24 emrinde olduklarını belirten Soylu, "Biz dönem dönem şehit ailelerimiz ile gazi ve aileleri ile bir araya geliyoruz. Gerek Bakan yardımcıları gerek Jandarma Genel Komutanı gerek Emniyet Genel Müdürü gerekse İller İdaresi Genel Müdürü ile bir arada oluyoruz. Buradan çıkacağız ve bakanlık makamında bir arada olacağız. Size ne yapsak, bu ülkenin bir ferdi olarak borcumuzu ödeyemeyiz. Bugün huzur içinde yaşıyorsak, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milletimizin birlik içindeki hali, şehitlerin ve onların ailelerinin fedakarlıklarındandır. Onların bizi burada yalnız bırakmadığını, bizimle beraber olduğunu ama bizim onları hissedemediğimizi hem inancımız bize söylüyor hem de unutmamamızı tembihliyor" ifadelerine yer verdi.