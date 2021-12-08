Son dakika haberleri... MHP Kiğı İlçe Başkanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bingöl'ün Kiğı İlçe Başkanı Hüseyin Otlubel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanan Otlubel, İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Otlubel'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Otlubel, ilçedeki aile mezarlığına defnedildi. - BİNGÖL