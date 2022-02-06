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Son dakika haberleri... Milletvekili Fırat'tan cumhurbaşkanıyla ilgili yapılan paylaşımlara tepki - Son Dakika

Son dakika haberleri... Milletvekili Fırat'tan cumhurbaşkanıyla ilgili yapılan paylaşımlara tepki

06.02.2022 12:25
Son dakika haberleri... Milletvekili Fırat'tan cumhurbaşkanıyla ilgili yapılan paylaşımlara tepki

Son dakika haber: AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, korona virüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, korona virüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak paylaşımlara tepki gösteren Milletvekili Fırat, "Aziz milletimizin ve Alem-i İslam'ın dualarıyla Cumhurbaşkanımız ve kıymetli hanımefendi bu hastalığı atlatacaklar inşallah. Fakat hastalıkta bile alçakça bir şekilde siyaset yapmayı düstur edinenler düştükleri çukurda çırpınacaklar ama başaramayacaklar. Halkımız bilir ki, örfümüzde ve geleneklerimizde hastalıkta tüm fikir ayrılıkları bir kenara bırakılır ya da ertelenir. Fakat cumhurbaşkanımız ve kıymetli hanımefendinin hastalığı ile alay ederek yada kötü temennilerini utanmadan sıkılmadan dile getirerek gündeme gelen muhalefet günü geldiğinde görecektir ki, bu alçakça tavrın en güzel cevabını yine aziz milletimiz verecektir. Bu coğrafyada hiç kimse hastalıktan yada ölüm üzerinden siyaset yapmaz bu arsızlıktır çünkü. Şirazeden çıkan muhalefet herhalde, Türkiye düşmanları ile muhabbet kurmaktan dolayı yaşadığı toprakların köklerinden kopmuştur. Bu da ayan beyan ortaya çıkmıştır. Kim ne derse desin bu aziz millet ne zor zamanlarda söyleneni unutur ne de söyleyenin maksadını görmezden gelir. Kendi geleneklerini unutarak devşirme siyaset yapan siyasetçileri de tarihin tozlu göndermeyi bilir elbette" diye konuştu. - ADIYAMAN

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İbrahim Halil Fırat, Milletvekili, Adıyaman, Fırat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Milletvekili Fırat'tan cumhurbaşkanıyla ilgili yapılan paylaşımlara tepki - Son Dakika


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