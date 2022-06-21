Son dakika... Scholz: "Almanya, gerektiği sürece Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek" - Son Dakika
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Son dakika... Scholz: "Almanya, gerektiği sürece Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek"

21.06.2022 17:57
Son dakika... Scholz: "Almanya, gerektiği sürece Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ihtiyaç olduğu sürece Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceklerini ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ihtiyaç olduğu sürece Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceklerini ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Sanayi Federasyonu'nun yıllık toplantısında konuştu. Scholz, Almanya'nın Ukrayna'yı "gerektiği sürece" silahlarla desteklemeye devam edeceğini söyledi. Bir kez daha Almanya'nın Litvanya ve diğer doğu müttefiklerinin yanında olacağını vurgulayan Scholz, "Avrupa ve Batı demokrasileri Ukrayna'ya yönelik saldırıyı kabul etmiyor. İhtiyaç olduğu sürece Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların Alman ekonomisine de zarar verdiğini belirten Scholz, "Bu yaptırımlar işe yarıyor. Evet, bu yaptırımlar kendimize de zarar veriyor. Şirketlerimize zarar veriyor ama uygulanması önemli. Özgürlüğün bir bedeli vardır. Demokrasinin bir bedeli vardır. Müttefiklerle dayanışmanın bir bedeli vardır ve bu bedeli ödemeye hazırız" diye konuştu. Geçtiğimiz Perşembe günü Kiev yakınlarındaki Irpin'e gerçekleştirdiği gezinin kendisine Ukrayna'nın Avrupa ailesine ait olduğunu açıkça gösterdiğini söyleyen Scholz, "Oradaki dehşet görüntüleri asla unutmayacağım" dedi. Scholz, Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda olumlu bir karar alınması için uğraşacağını belirtti.

(İHA)

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Almanya Başbakanı Scholz: 'Almanya, gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek' Almanya Başbakanı Scholz: 'Almanya, gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek'
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika... Scholz: 'Almanya, gerektiği sürece Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Scholz: "Almanya, gerektiği sürece Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek" - Son Dakika
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