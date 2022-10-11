Son dakika haberleri! Şehitkamil'de dar gelirli ailelere gıda yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Şehitkamil'de dar gelirli ailelere gıda yardımı

11.10.2022 17:10
Son dakika haberleri! Şehitkamil'de dar gelirli ailelere gıda yardımı

Son dakika haberi: Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Ekim ayı içerisinde 2 bin 500 dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Ekim ayı içerisinde 2 bin 500 dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu. Şehitkamil Belediyesi ekiplerinin, vatandaşların evlerine giderek, kapıda teslim ettiği yardımlar aileleri memnun etti.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası, Ekim ayı içerisinde de gıda yardımında bulundu. İlçe genelinde farklı noktalarda bulunan dar gelirli ailelere ulaştırılan gıda yardım kolisi içerisinde: bulgur, makarna, yağ, şeker ve mercimek bulunuyor. Ailelerin evlerine gidilerek kapıda teslim edilen yardımlar, aileleri memnun ve mutlu etti. Aileler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Yardımlar bizzat kapıda teslim ediliyor

Şehitkamil Belediyesinin Gıda Bankası aracılığıyla yaptığı yardımlara ilişkin açıklamada bulunan Nurtepe Mahalle Muhtarı Ahmet Altın, "Şehitkamil Belediyemiz, gerek 3 ayda bir, gerek 2 ayda bir gerekse de her ay olmak üzere ailelerin ihtiyaç durumlarına göre gıda yardımını yapıyor. Yaklaşık bir haftadan beri de mahallemizde bulunan dar gelirli ailelerimize bu yardımlar ulaştırılıyor. Ekipler, ailelerin yardımlarını bizzat evlerine getirerek, kapıda teslim ediyor. Ailelerimiz de yapılan bu yardımlardan çok memnunlar. Muhtarlık olarak bizler de bu durumdan son derece memnunuz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine yapmış oldukları yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yardımlar ailelerimizi ziyadesiyle mutlu ediyor"

Hasırcıoğlu Mahalle Muhtarı Ali Polat ise, "Muhtarlık olarak belirttiğimiz ailelere, Şehitkamil Belediyemiz tarafından başvurudan sonra ev ziyareti yapılıyor. Daha sonra durumlarına göre, aylık, 2 aylık veya 3 aylık periyotlar halinde gıda yardımı desteğinde bulunuluyor. Genelde de engelli, yaşlı, bakıma muhtaç, kimsesiz dar gelirli vatandaşlara bu yardımlar ulaştırılıyor. Şu an itibariyle de mahallemizde bulunan ailelerimize ekiplerimiz gelerek, yardımları kapıda teslim ediyor. Bu ekonomik kriz çerçevesinde, Şehitkamil Belediyemizin yapmış oldukları bu yardımlar, ailelerimizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Hasırcıoğlu Mahalle Muhtarı olarak, Şehitkamil Belediyemizin yapmış oldukları yardımlardan dolayı şahsım ve ailelerimiz adına Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Gaziantep haberi! AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığından kentsel dönüşüm açıklaması Gaziantep haberi! AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığından kentsel dönüşüm açıklaması Gaziantep gündem haberleri... İslahiye'de 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı Gaziantep gündem haberleri... İslahiye'de 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı
Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Şehitkamil'de dar gelirli ailelere gıda yardımı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:07 Lübnan tezkeresi TBMM'ye geldi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl daha uzayacak
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
22:01 ABD'den F-16 satışı ile ilgili önemli hamle: Türkiye için getirilen 2 şart tasarıdan çıkarıldı
21:10 Osmaniye'deki depremin boyutu kameralara yansıdı: Bebek karyolası yerinden oynadı
20:35 Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki aşk iddialarına sert çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 00:40:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Şehitkamil'de dar gelirli ailelere gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement