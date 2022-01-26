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Son dakika haberleri... Tüfenkci, "250 milyonluk yatırım Malatya'ya kazandırıldı" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Tüfenkci, "250 milyonluk yatırım Malatya'ya kazandırıldı"

26.01.2022 15:22
Son dakika haberleri... Tüfenkci, "250 milyonluk yatırım Malatya'ya kazandırıldı"

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörü( TKDK) Murat Tunç'u ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörü( TKDK) Murat Tunç'u ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette konuşan Tüfenkci, TKDK tarafından Malatya'ya önemli destekler verildiğini ifade ederek, " Türkiye'de birçok ilde şu anda TKDK'nın desteklerinden faydalanılmak için büyük çaba sarf ediliyor. Tabi bu destekler Avrupa Birliği destekli projeler olduğu için Türkiye'de de sayılı iller bu destekleri alıyor. Malatya'mız da bunlardan birisi. Bugüne kadar TKDK vasıtasıyla birçok küçük ve orta ölçekli işletmeleri hayata geçirdik. Gerek tavukçuluk alanında gerekse besicilik alanında gerekse de tarıma dayalı sanayinin gelişmesi alanında TKDK ciddi destekler sağladı. Bu kapsamda 2021 yılında 80 milyonluk bir hibe desteği ile yaklaşık 250 milyon TL'lik bir yatırımı Malatya'ya kazandırmış oldular. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji dikkate alınarak işletmelerimizin elektrik maliyetini düşürmeye yönelik destekler verebilirler. Ama yeni işletmelerin ilimize kazandırılması noktasında istihdama yönelik projeleri de elbette ki desteklemiş olacaklar" şeklinde konuştu.

Malatya'da alınan destekler sayesinde ciddi yatırımlar gerçekleştiğini ifade eden Tüfenkci, "Bu ilimizin gelişmesi ve kalkınmasına vesile oluyor aynı zamanda ihracatımıza yönelik işletmelerimizin ve firmalarımızın da devreye girdiğini görüyoruz bu bizleri memnun ediyor. Bunun yanında Tarım Bakanlığımızın üreticilere ciddi anlamda desteği var. Yaklaşık 70 -80 milyon TL'lik bir destek doğrudan bakanlığımız tarafından gerçekleştirildi. Biz dün olduğu gibi bugün de üretenin yanındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, üretenin her zaman yanında olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Son dakika haberleri... Tüfenkci, 250 milyonluk yatırım Malatya'ya kazandırıldı

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Bülent Tüfenkci, Milletvekili, Malatya, TKDK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Tüfenkci, '250 milyonluk yatırım Malatya'ya kazandırıldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Tüfenkci, "250 milyonluk yatırım Malatya'ya kazandırıldı" - Son Dakika
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