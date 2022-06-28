Cüneyt Arkın'ın vefatı sonra siyasilerden peş peşe mesajlar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Unutulmaz rolleriyle hafızalarımıza kazınan, Türk sinemasının çok değerli ismi Cüneyt Arkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cüneyt Arkın'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Şahsiyeti ve sanatçılığı ile her zaman hatırlanacaktır."

(İHA)