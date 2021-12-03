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Son dakika politika: ABD Senatosu, hükümetin kapanmasını önleyecek tasarıya onay verdi - Son Dakika

Son dakika politika: ABD Senatosu, hükümetin kapanmasını önleyecek tasarıya onay verdi

03.12.2021 09:50
Son dakika politika: ABD Senatosu, hükümetin kapanmasını önleyecek tasarıya onay verdi

Bir son dakika haberine göre ABD'de federal hükümetin kapanmasının önlenmesini içeren geçici bütçe tasarısı Senato'da onaylandı.

ABD'de federal hükümetin kapanmasının önlenmesini içeren geçici bütçe tasarısı Senato'da onaylandı.

ABD Kongresi, federal kurumların 18 Şubat'a kadar finanse edilmesini amaçlayan geçici yasa tasarısını kabul etti. 28'e karşı 69 oyla kabul edilen geçici bütçe tasarısı, hükümete 18 Şubat'a kadar finansman sağlayacak. Tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Hükümetin kapanmasının önüne geçilecek

Daha önce Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan ve şimdi de Senato'nun onayını alan geçici bütçe tasarısına Biden'ın da imza atmasıyla hükümetin kapanmasının önüne geçilmiş olacak.

Bütçenin geçememesi halinde federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor

Kanunlara göre Kongre'nin 1 Ekim'de başlayan ve 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamaması durumunda geçici bütçelerle mali yılı devam ettirmesi gerekiyor. Geçici bütçelerin de onaylanmaması halinde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor. Bu süreçte hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, "hayati" personel kategorisinde yer alan istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan sağlık personeli, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor, ancak kapanma dönemlerinde maaşlarını genellikle Kongre'den yeni bir bütçe geçene kadar alamıyorlar.

ABD'de hükümet 1976'dan bu yanan 21 kez kapandı

Ülke ekonomisine zarar veren kapanma durumu 1976'dan bu yana 21 kez yaşanırken, en son ve en uzun kapanma 2018-2019 yıllarında 34 günle eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde yaşandı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: ABD Senatosu, hükümetin kapanmasını önleyecek tasarıya onay verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika politika: ABD Senatosu, hükümetin kapanmasını önleyecek tasarıya onay verdi - Son Dakika
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