Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop: "Bir sağlık çalışanına yapılan müessir fiil eylemi, tutuklama sebebi sayılmalı ve cezalarda artırım yapılmalıdır" - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop: "Bir sağlık çalışanına yapılan müessir fiil eylemi, tutuklama sebebi sayılmalı ve cezalarda artırım yapılmalıdır"

07.07.2022 15:39
Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop: "Bir sağlık çalışanına yapılan müessir fiil eylemi, tutuklama sebebi sayılmalı ve cezalarda artırım yapılmalıdır"

Son dakika politika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Bir sağlık çalışanına yapılan müessir fiil eylemi, tutuklama sebebi sayılmalı ve cezalarda artırım yapılmalıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Bir sağlık çalışanına yapılan müessir fiil eylemi, tutuklama sebebi sayılmalı ve cezalarda artırım yapılmalıdır. Daha ciddi bir hassasiyetin oluşmasını bekliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM personeli ile bayramlaştı. Daha sonra Şentop basın mensuplarının sorularını cevapladı. Şentop, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin CHP'nin 'hayır' oyu vermesine ilişkin olarak, "Her şey milletimizin gözü önünde yaşanıyor. Dokunulmazlık diye bir müessese var, bu müessese milletvekillerinin şahsını korumak, suç işleme kolaylığı için getirilmiş bir müessese değil. Parlamento faaliyetlerinin aksamaması için getirilmiştir. Daha çok sembolik anlamı olan millet nezdinde infial uyandıran bazı suçlarla ilgili uygulanmış. Burada asayişi, düzeni güvenliği sağlamakla görevli bir polise karşı yapılan işlem var. Bunun ciddi bir şekilde infial uyandırdığı herkes tarafından kabul edildi. Bununla ilgili süreç başlatılmıştı. Hazırlık Komisyonu'nu raporunu 18 Temmuz'da bitireceğini, 22 Temmuz gibi Karma Komisyon için toplantı planı var" ifadelerini kullandı.

'Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır mı' sorusuna Şentop, 1 Ekim'den sonra görüşüleceğini sözlerine ekledi.

Semra Güzel ile ilgili olarak Başkanlık Divanı'nın toplanıp toplanmayacağına ilişkin olarak Şentop, "İçtüzüğe göre süreç var. Devamsızlık tespiti yapılıyor. Daha sonra bu tespitler ilgili milletvekiline bildiriliyor. Onların itirafları olması halinde değerlendirileceği, bu konuyla ilgili Başkanlık Divanı toplanabiliyor. Bu süreç içindeyiz. Ben yanlış buluyorum, bir milletvekili sürekli devamsızlık içerisinde olmasını, hiç devam etmemesi bu şekilde milletvekili özlük haklarında yararlanması beni rahatsız ediyor. Dokunulmazlık kaldırılması gibi durum söz konusuydu. Meclise devam etmemek suretiyle milletvekili özlük haklarından yararlanmak çok yanlış bir şey" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına karşı şiddet ile ilgili soruya Şentop, "Mayıs ayı sonunda düzenleme de yapıldı. Bir sağlık çalışanına yapılan müessir fiil eyleminde tutuklama sebebi sayılması ve cezalarda artırım yapılmasıdır. Daha ciddi bir hassasiyetin oluşmasını bekliyorum. Sağlık çalışanlarına karşı böyle davranış yapılması normal bir insanı yapmayacağı bir davranıştır. Yapılabilecek başka bir şey varsa bende Parlamento'da arkadaşlarımızda dahil gerekli adımı atmak için kararlılık içindeyiz" değerlendirmesini yaptı.

İdarecilerin yabancı misyon temsilcileriyle görüşmesinin izne tabi olmasına ilişkin soruya ise Başkan Şentop, "Türkiye'de gerek merkezi yönetimde gerek yerel yönetimde görev yapanların yabancılarla temaslarda belli çerçevelere dikkat edilmesi gerekir. Türkiye'nin devlet olarak ülkelerle ve o ülkeleri temsil eden kişilerle bazı konular çerçevesinde oluşmuş ilişki şekli var. Onu bilmek lazım. Devletin bilgisi dahilinde olması lazım" diye cevap verdi. - ANKARA

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop, gündemi değerlendirdi Açıklaması TBMM Başkanı Şentop, gündemi değerlendirdi Açıklaması TBMM Başkanı Şentop, Meclis personeli ile bayramlaştı TBMM Başkanı Şentop, Meclis personeli ile bayramlaştı
Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop: 'Bir sağlık çalışanına yapılan müessir fiil eylemi, tutuklama sebebi sayılmalı ve cezalarda artırım yapılmalıdır' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:38 Galatasaray'ın transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Sözünü tut Ali Koç!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
14:12 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, o dönem yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 15:45:59. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop: "Bir sağlık çalışanına yapılan müessir fiil eylemi, tutuklama sebebi sayılmalı ve cezalarda artırım yapılmalıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement