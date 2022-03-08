Son dakika: Ticaret Bakanı ve Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Kapıkule'de bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika: Ticaret Bakanı ve Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Kapıkule'de bir araya geldi

08.03.2022 00:57
Son dakika: Ticaret Bakanı ve Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Kapıkule'de bir araya geldi

Son dakika habere göre Bir dizi ziyaret için Edirne'ye gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret için Edirne'ye gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen Muş, Kapıkule Sınır Kapısında Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, il protokolü ve gümrük çalışanları tarafından karşılandı.

İkili görüşmelerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Edirne'ye gelen Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj'ı Muş ve Vali Ekrem Canalp, Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşıladı.

Kapıkule'de Gümrükler Genel Müdürlüğü VIP salonunda basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Muş ve Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj, yetkililerden bilgi alarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından iki bakan ve beraberindeki heyet Kapıkule Sınır Kapısı saha incelemesine geçti. - EDİRNE

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Kapıkule Sınır Kapısı, Maliye Bakanı, Ekonomi, Edirne, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Ticaret Bakanı ve Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Kapıkule'de bir araya geldi - Son Dakika


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