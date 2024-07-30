Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı

Politika

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde CHP yüzde 37.7 ile birinci parti çıkarken AK Parti yüzde 35,49 ile sandıktan ikinci çıktı.

Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve asgari ücretliler ile emeklilerin maaş zammı beklentilerinin karşılanmaması ise partiler arasındaki farkı yavaş yavaş açmaya başladı.

"ZAM BEKLENTİSİ OLANLAR HİÇBİR ŞEY ALAMADI"

MetroPOLL Araştırma'nın "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği son seçim anketinden de çarpıcı sonuçlar çıktı.

Anket şirketinin sahibi Özer Sencar katıldığı canlı yayında AK Parti'nin bir ayda 6 puan düştüğünü belirterek "CHP şu an AK Parti'den 7 puan önde. Temmuz ayında ücretliler beklenti içindeydi hiçbir şey alamadılar. Her 100 kişiden 81'i 'ekonomi kötü yönetiliyor' diyor" ifadelerini kullandı.

"FARK 7 PUANDAN FAZLA"

Son seçim anketinin sonuçlarını da paylaşan Sencar, CHP'nin yüzde 33,8, AK Parti'nin ise yüzde 26,1 çıktığını belirterek "Fark 7 puandan fazla" yorumunda bulundu.