Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'nın yalnızca VIP abonelere gönderdiği anket sonuçları dikkat çekti. Katılımcılara, "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltilirken; CHP diyenlerin oranı yüzde 36,6 olurken AK Parti diyenlerin oranı yüzde 30,4 oldu.

CHP FARKI YÜZDE 6'NIN ÜZERİNE ÇIKARDI

Özlem Gürses ise Sözcü TV'deki Para Politika programında ekranlara gelen ankette CHP ile AK Parti arasında yüzde 6,2 puan fark dikkat çekti. CHP'nin son 3 ayda oyunu artırdığı göze çarparken AK Parti'de dalgalı bir seyir görülüyor.

MHP'DE 3 AYDA 2 PUANA YAKIN DÜŞÜŞ

Ocak ayında yüzde 8,3 oy desteğine ulaşan MHP, Şubat ayında 7,3'e Mart ayında ise 6,7'ye düştü. Böylece ankete göre MHP baraj altında kaldı. MHP yalnızca 2 ayda yüzde 1,6 oranında destek kaybı yaşadı.