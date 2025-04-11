Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu - Son Dakika
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Politika

Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu

Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu

Son seçimi nokta atışı bilen SONAR Araştırma şirketi Mart 2025 tarihli siyasi eğilimler anketini yayınladı. Ankette CHP'nin AK Parti'ye 6 puan fark attığı görüldü. Son 3 aylık ortalamada da CHP'nin oyunu istikrarlı biçimde artırdığı tabloya yansıdı.

11.04.2025 10:28
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Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'nın yalnızca VIP abonelere gönderdiği anket sonuçları dikkat çekti. Katılımcılara, "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltilirken; CHP diyenlerin oranı yüzde 36,6 olurken AK Parti diyenlerin oranı yüzde 30,4 oldu.

CHP FARKI YÜZDE 6'NIN ÜZERİNE ÇIKARDI

Özlem Gürses ise Sözcü TV'deki Para Politika programında ekranlara gelen ankette CHP ile AK Parti arasında yüzde 6,2 puan fark dikkat çekti. CHP'nin son 3 ayda oyunu artırdığı göze çarparken AK Parti'de dalgalı bir seyir görülüyor.

SONAR Araştırma: CHP, AK Parti'ye 6 Puan Fark Attı

MHP'DE 3 AYDA 2 PUANA YAKIN DÜŞÜŞ

Ocak ayında yüzde 8,3 oy desteğine ulaşan MHP, Şubat ayında 7,3'e Mart ayında ise 6,7'ye düştü. Böylece ankete göre MHP baraj altında kaldı. MHP yalnızca 2 ayda yüzde 1,6 oranında destek kaybı yaşadı.

SONAR Araştırma: CHP, AK Parti'ye 6 Puan Fark Attı
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Son Dakika Politika Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ceylan.568:
    eğer chp ye kaldıysa Türkiye yandı keten helvam 63 108 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    Daha Ak parti konuşmaya başlamadı :) 37 120 Yanıtla
  • sus ceo:
    Apo ile aşk yaşayan MHP' bin bu oyu alması mümkün değil. MHP diye bir parti mi kaldı. 94 21 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Bu anketler Beşiktaş Nişantaşı'nda mi yapılıyor.Ben bu zamana kadar hiçbir ankete denk gelmedim.Hicbir ankete de inanmıyorum. 58 35 Yanıtla
  • Ahmet Baddal:
    CHP ne yapmisda oyunu artırmış Allah Allah hırsızlık lari icinmi millet e meydan okudu klari icinmi sonar denen kukla şirket ne kadar aldı acaba bu anket için ?? 82 8 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    mhp diye partimi var sa ne iş yapar.bu zamana kadar ülkeye ne faydası olmuş bu partiye oy verenlerin aklına yanayım.eskiden milliyetci görünümlüydü.şim di apo ile kardeş 42 26 Yanıtla
  • Osman A:
    Bırakın bu algıları.Anketi gidip İzmir'de,Edirne'de mi yaptılar.Herkes Chp nin ne kadar boş bir sözde siyasi hareket olduğunu görüyor. 64 -2 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    akkoyunlu pkklıların o kadar oy aldığına inanmıyorum 30 28 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Reis 1999 2008 arası sgk girişlilere kademeli emeklilik sistemini getirir seçimi kazanır rahat olun siz 15 34 Yanıtla
  • Aa:
    son sözü YSK söylüyor.onun üzerine söz yok.secim bitince akp kazandı fark şu kadar dese ne yapabilirsiniz.hicbisey 19 18 Yanıtla
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